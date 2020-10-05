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В Черновицкой области около 20 человек повторно заразились коронавирусом

Автор: Игорь Литвиненко

В Черновицкой области почти 20 человек повторно заразились коронавирусом. При этом их болезнь не всегда проходила в легкой форме.

Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак, передает пресс-служба ОГА.

Она призвала граждан не пренебрегать карантинными нормами, вне зависимости от того, в какой карантинной зоне находится регион.

"Носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию - это обязанность каждого из нас. Беречься нужно и тем, кто уже болел COVID-19. В настоящее время около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме", - сказала Гусак.

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Также в ОГА отметили, что ежедневно в области количество новых случаев коронавируса превышает сотню.

Отметим, в Украине за сутки зафиксировали 3774 новых заболеваний коронавирусом. При этом в Черновицкой области подтвердили 163 случая COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве ожидают 5 тысяч случаев коронавируса за сутки уже до конца недели.

Напомним, по состоянию на 5 октября почти все регионы не соответствуют требованиям для ослабелния карантина. Может ослабить ограничения лишь в Кировоградской области.

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