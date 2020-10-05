У Чернівецькій області близько 20 осіб повторно заразилися коронавірусом

У Чернівецькій області майже 20 осіб повторно заразилися коронавірусом. При цьому їх хвороба не завжди проходила в легкій формі.

Про це повідомила заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак, передає прес-служба ОДА.

Вона закликала громадян не нехтувати карантинними нормами, незалежно від того, в якій карантинній зоні знаходиться регіон.

"Носити маску, користуватися антисептиком і дотримувати соціальну дистанцію - це обов'язок кожного з нас. Берегтися треба і тим, хто вже хворів COVID-19. В даний час близько 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом. І не завжди їх хвороба проходила в легкій формі", - сказала Гусак.

Також в ОДА зазначили, що щодня в області кількість нових випадків коронавірусу перевищує сотню.

Відзначимо, в Україні за добу зафіксували 3774 нових захворювань коронавірусом. При цьому в Чернівецькій області підтвердили 163 випадки COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що у МОЗ очікують 5 тисяч випадків коронавірусу за добу вже до кінця тижня.

Нагадаємо, станом на 5 жовтня майже всі регіони не відповідають вимогам для ослабелния карантину. Може послабити обмеження лише в Кіровоградській області.