UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Черновицкую область вывели из "красной" зоны карантина

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сократили "красную" зону карантина. Из этой зоны вышла Черновицкая область.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, сегодня прошло внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Комиссия решила отменить с 00:00 22 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области. В регионе завтра начнут действовать ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны.

Отметим, за прошедшие сутки в Черновицкой области обнаружили 202 случая COVID-19.

Таким образом, в "красной" зоне карантина остаются 12 регионов Украины: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В "желтой" зоне разрешается:

  • находиться в общественных местах только в масках
  • работа ресторанов и кафе с 07:00 до 24:00
  • работа учреждений культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном зале
  • спортивные соревнования при условии наполненности не более 50% мест

Запрещается:

  • находиться на улице без документов
  • проводить массовые мероприятия при участии более 1 человека на 4 квадратных метра площади
  • посещать учреждения образования, если на самоизоляции более 50% учеников и персонала
  • прием посетителей в спортивных залах и бассейнах

Ранее сообщалось, что "красную" зону карантина скоро может покинуть еще один регион.

Отметим, в Тернополе решили ослабить карантин и восстановить очное обучение учащихся 5-11 классов. На такой шаг пошли на фоне уменьшения заболеваемости среди школьников и учителей.

Кроме того, в Киеве на пасхальные праздники готовят дополнительные карантинные ограничения. Городская власть хочет предотвратить новую вспышку коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусЧерновицкая областьКарантин
Читайте также
Карантин в Украине продлили до 30 июня
Прогноз погоды