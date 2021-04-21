Черновицкую область вывели из "красной" зоны карантина

В Украине сократили " красную" зону карантина . Из этой зоны вышла Черновицкая область.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Таким образом, в "красной" зоне карантина остаются 12 регионов Украины: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Отметим, за прошедшие сутки в Черновицкой области обнаружили 202 случая COVID-19.

Комиссия решила отменить с 00:00 22 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области. В регионе завтра начнут действовать ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны.

По его словам, сегодня прошло внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что "красную" зону карантина скоро может покинуть еще один регион.

Отметим, в Тернополе решили ослабить карантин и восстановить очное обучение учащихся 5-11 классов. На такой шаг пошли на фоне уменьшения заболеваемости среди школьников и учителей.

Кроме того, в Киеве на пасхальные праздники готовят дополнительные карантинные ограничения. Городская власть хочет предотвратить новую вспышку коронавируса.