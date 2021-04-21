Чернівецьку область вивели з "червоної" зони карантину

В Україні скоротили " червону" зону карантину . З цієї зони вийшла Чернівецька область.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Таким чином, в "червоній" зоні карантину залишаються 12 регіонів України: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Відзначимо, за минулу добу в Чернівецькій області виявили 202 випадки COVID-19.

Комісія вирішила скасувати з 00:00 22 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області. В регіоні завтра почнуть діяти обмеження, передбачені для "жовтої" зони.

За його словами, сьогодні пройшло позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялось, що "червону" зону карантину скоро може покинути ще один регіон.

Зазначимо, в Тернополі вирішили послабити карантин та відновити очне навчання учнів 5-11 класів. На такий крок пішли на тлі зменшення захворюваності серед школярів та учителів.

Крім того, у Києві на великодні свята готують додаткові карантинні обмеження. Міська влада хоче запобігти новому спалаху коронавірусу.