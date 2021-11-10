Четвертая страна ЕС сохранила возможность въезда для украинцев

"Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации", - написал Кулеба.

Министр добавил, что с 13 ноября кроме свидетельства о вакцинации для въезда в Нидерланды украинцам также необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, что три страны ЕС также сообщали о сохранении возможности въезда для украинцев.