Четвертая страна ЕС сохранила возможность въезда для украинцев

Нидерланды сохраняют возможность въезда для граждан Украины. Это уже четвертая страна Европы, которая принимает соответствующее решение после исключения нашей страны из "зеленого списка" ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.
"Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации", - написал Кулеба.
Министр добавил, что с 13 ноября кроме свидетельства о вакцинации для въезда в Нидерланды украинцам также необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус.
Напомним, что три страны ЕС также сообщали о сохранении возможности въезда для украинцев.
В частности, Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и раньше.
Вместе с тем Эстония не изменила правила въезда для украинцев.
Добавим, что вчера Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для туристов из Украины.