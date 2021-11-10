Четверта країна ЄС зберегла можливість в’їзду для українців

"Нідерланди також зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації", - написав Кулеба.

Міністр додав, що з 13 листопада крім свідоцтва про вакцинацію для в’їзду в Нідерланди українцям також необхідно мати негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, що три країни ЄС також повідомляли про збереження можливості в’їзду для українців.