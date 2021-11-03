Четвертая волна COVID в Германии развернулась на полную силу, - министр

В частности, исполняющий обязанности федерального министра здравоохранения Йенс Шпан в очередной раз высказался за ревакцинацию в борьбе с COVID. По его словам, конец эпидемической ситуации был неверно истолкован многими как тот факт, что пандемия завершилась.

"Это не так… Мы выходим из чрезвычайного положения, но пандемия не отступила - и четвертая волна развернулась на полную силу", - отметил Шпан.

Он также рекомендовал провести ревакцинацию для постояльцев домов престарелых.

"Бустерная вакцинация может иметь большое значение. Израиль, например, уже вырвался из "Дельта"-волны", - добавил Эрик Сандер, глава исследовательской группы инфекционной иммунологии и исследований вакцин Берлинского Шарите.