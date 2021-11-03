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Четверта хвиля COVID у Німеччині розгорнулася на повну силу, - міністр

Автор: Олександр Мороз

Станом на початок листопада четверта хвиля COVID-19 у Німеччині розгорнулася на повну силу. Завершення епідемічної ситуації багатьма було помилково розцінено як кінець пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.

Зокрема, виконуючий обов'язки федерального міністра охорони здоров'я Єнс Шпан в черговий раз висловився за ревакцинацію в боротьбі з COVID. За його словами, кінець епідемічної ситуації був невірно витлумачений багатьма як той факт, що пандемія завершилася.

"Це не так... Ми виходимо з надзвичайного стану, але пандемія не відступила - і четверта хвиля розгорнулася на повну силу", - зазначив Шпан.

Він також рекомендував провести ревакцинацію для постояльців будинків престарілих.

"Бустерна вакцинація може мати велике значення. Ізраїль, наприклад, вже вирвався з "Дельта"-хвилі", - додав Ерік Сандер, глава дослідницької групи інфекційної імунології та досліджень вакцин Берлінського Шаріте.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина в листопаді має намір скасувати режим надзвичайної ситуації через COVID, який діє вже протягом 19 місяців.

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