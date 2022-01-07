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Четвертую прививку от COVID-19 начнут предлагать в Чили

Автор: Наталья Скороход

В Чили начнут предлагать четвертую дозу вакцины от коронавируса со следующей недели. Об этом заявил президент Себастьян Пиньера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент страны Себастьян Пиньера заявил, что с 10 января четвертую прививку от COVID-19 смогут начать получать люди с ослабленным иммунитетом.

"Начиная со следующего понедельника, 10 января, мы собираемся начать новый процесс массовой вакцинации с помощью четвертой или второй ревакцинации", - сказал Пинера.

В Чили один из самых высоких показателей вакцинации в мире. Там две прививки от коронавируса получили 85% населения. Президент подчеркнул этот успех и отметил, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Напомним, что в США бустеры стали доступны для подростков и некоторых детей. Также установили новые сроки между второй дозой вакцины и бустером.

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КоронавирусВакцинация