Четвертую прививку от COVID-19 начнут предлагать в Чили

Президент страны Себастьян Пиньера заявил, что с 10 января четвертую прививку от COVID-19 смогут начать получать люди с ослабленным иммунитетом.

"Начиная со следующего понедельника, 10 января, мы собираемся начать новый процесс массовой вакцинации с помощью четвертой или второй ревакцинации", - сказал Пинера.

В Чили один из самых высоких показателей вакцинации в мире. Там две прививки от коронавируса получили 85% населения. Президент подчеркнул этот успех и отметил, что не собирается останавливаться на достигнутом.