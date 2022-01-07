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Четверте щеплення від COVID-19 почнуть пропонувати в Чилі

Автор: Наталья Скороход

У Чилі почнуть пропонувати четверту дозу вакцини від коронавірусу з наступного тижня. Про це заявив президент Себастьян Піньєра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент країни Себастьян Піньєра заявив, що з 10 січня четверте щеплення від COVID-19 зможуть почати отримувати люди з ослабленим імунітетом.

"Починаючи з наступного понеділка, 10 січня, ми збираємося почати новий процес масової вакцинації за допомогою четвертої або другої ревакцинації", - сказав Пінера.

У Чилі один з найвищих показників вакцинації у світі. Там два щеплення від коронавірусу отримали 85% населення. Президент підкреслив цей успіх і зазначив, що не збирається зупинятися на досягнені.

Нагадаємо, що у США бустери стали доступні для підлітків і деяких дітей. Також встановили нові терміни між другою дозою вакцини і бустером.

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КоронавірусВакцинація