Четверте щеплення від COVID-19 почнуть пропонувати в Чилі

Президент країни Себастьян Піньєра заявив, що з 10 січня четверте щеплення від COVID-19 зможуть почати отримувати люди з ослабленим імунітетом.

"Починаючи з наступного понеділка, 10 січня, ми збираємося почати новий процес масової вакцинації за допомогою четвертої або другої ревакцинації", - сказав Пінера.

У Чилі один з найвищих показників вакцинації у світі. Там два щеплення від коронавірусу отримали 85% населення. Президент підкреслив цей успіх і зазначив, що не збирається зупинятися на досягнені.