Число COVID-случаев в Украине резко выросло: за сутки заразились 4,5 тысячи человек

В Украине за минувшие сутки, 4 января, зафиксирован 4 571 подтвержденный случай COVID-19. Это больше чем накануне (1 746 положительных тестов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 1 366 человек; летальных случаев - 273, выздоровели - 8 439 человек.
За последние сутки в Украине проведено 65 768 тестов, в т. ч.:
За все время пандемии в Украине:
Напомним, 30 декабря 2021 года Волынская и Запорожская области перешли в "желтую" зону карантина. Таким образом, в Украине не осталось ни одного региона, который бы находился в "красной" зоне карантина.