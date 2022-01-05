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Число COVID-случаев в Украине резко выросло: за сутки заразились 4,5 тысячи человек

Автор: Александр Белоус

В Украине за минувшие сутки, 4 января, зафиксирован 4 571 подтвержденный случай COVID-19. Это больше чем накануне (1 746 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 1 366 человек; летальных случаев - 273, выздоровели - 8 439 человек.

За последние сутки в Украине проведено 65 768 тестов, в т. ч.:

  • методом ПЦР - 30 291
  • методом ИФА - 3 773
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 31 704.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 682 659 человек;
  • выздоровело - 3 491 793 человек;
  • летальных исходов - 96709;
  • проведено ПЦР-тестирований - 1 6865 938

Напомним, 30 декабря 2021 года Волынская и Запорожская области перешли в "желтую" зону карантина. Таким образом, в Украине не осталось ни одного региона, который бы находился в "красной" зоне карантина.

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