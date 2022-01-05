RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кількість COVID-випадків в Україні різко зросла: за добу заразилися 4,5 тисячі осіб

Автор: Олександр Білоус

В Україні за минулу добу, 4 січня, зафіксовано 4 571 підтверджений випадок COVID-19. Це більше ніж напередодні (1 746 позитивних тестів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 1 366 осіб; летальних випадків - 273, одужали - 8 439 осіб.

За останню добу в Україні проведено 65 768 тестів, в т. ч.:

  • методом ПЛР - 30 291
  • методом ІФА-3 773
  • досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 31 704.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло-3 682 659 осіб;
  • одужало-3 491 793 осіб;
  • летальних випадків-96709;
  • проведено ПЛР-тестувань-1 6865 938

Нагадаємо, 30 грудня 2021 року ВОЛИНСЬКА ТА Запорізька області перейшли в "жовту" зону карантину. Таким чином, в Україні не залишилося жодного регіону, який би знаходився в "червоній" зоні карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус