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Число COVID-случаев в Украине снизилось: за сутки заразились 1,7 тысяч человек

Автор: Александр Белоус

В Украине за минувшие сутки, 3 января января, зафиксировано 1 746 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (1 804 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 970 человек; летальных случаев - 135, выздоровели - 3 629 человек.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 970 человек; летальных случаев - 135, выздоровели - 3 629 человек.

За последние сутки в Украине проведено 25 762 тестов, в т. ч.:

  • методом ПЦР - 11 633
  • методом ИФА - 1 340
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 12 789.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 678 088 человек;
  • выздоровело - 3 483 354 человек;
  • летальных исходов - 96 436;
  • проведено ПЦР-тестирований - 16 835 647

Напомним, 30 декабря 2021 года Волынская и Запорожская области перешли в "желтую" зону карантина. Таким образом, в Украине не осталось ни одного региона, который бы находился в "красной" зоне карантина.

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