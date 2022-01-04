Число COVID-случаев в Украине снизилось: за сутки заразились 1,7 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки, 3 января января, зафиксировано 1 746 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (1 804 положительных тестов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 970 человек; летальных случаев - 135, выздоровели - 3 629 человек.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 970 человек; летальных случаев - 135, выздоровели - 3 629 человек.
За последние сутки в Украине проведено 25 762 тестов, в т. ч.:
За все время пандемии в Украине:
Напомним, 30 декабря 2021 года Волынская и Запорожская области перешли в "желтую" зону карантина. Таким образом, в Украине не осталось ни одного региона, который бы находился в "красной" зоне карантина.