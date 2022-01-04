Число COVID-випадків в Україні знизилося: за добу заразилися 1,7 тисяч осіб

В Україні за минулу добу, 3 січня січня, зафіксовано 1 746 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (1 804 позитивних тестів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 970 осіб; летальних випадків - 135, одужали - 3 629 осіб.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 970 осіб; летальних випадків - 135, одужали - 3 629 осіб.
За останню добу в Україні проведено 25 762 тестів, в т. ч.:
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, 30 грудня 2021 року Волинська та Запорізька області перейшли в "жовту" зону карантину. Таким чином, в Україні не залишилося жодного регіону, який би знаходився в "червоній" зоні карантину.