Число жертв COVID в мире может быть в два раза больше официальных данных, - ВОЗ

В результате пандемии COVID-19 могло погибнуть по меньшей мере 6-8 миллионов. Текущие официальные показатели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят о 3,4 миллиона жертв коронавируса .

Об этом заявила 21 мая на онлайн-брифинге помощник Генерального директора ВОЗ по данным и аналитике Самира Астма, передает Reuters .

"...Это число на самом деле может быть в два-три раза больше. Поэтому я думаю, что с оговоркой может быть примерно 6-8 миллионов смертей", - сказала Самира Асма.

Напомним, 14 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый. В частности, сейчас вызывает беспокойство эпидемиологическая ситуация в Индии, где циркулирует опасный штамм коронавируса.

Сейчас Индия переживает масштабную вспышку коронавируса. Там циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией. Ситуация особенно сложна в сельских районах Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии с населением более 230 миллионов.

В начале мая спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.