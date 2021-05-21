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Число жертв COVID в мире может быть в два раза больше официальных данных, - ВОЗ

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Мир, Пятница 21 мая 2021 14:19
Число жертв COVID в мире может быть в два раза больше официальных данных, - ВОЗ Фото: число жертв коронавируса в мире может быть значительно больше (twitter.com/msisodia)
Автор: Андрей Василюк

В результате пандемии COVID-19 могло погибнуть по меньшей мере 6-8 миллионов. Текущие официальные показатели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят о 3,4 миллиона жертв коронавируса.

Об этом заявила 21 мая на онлайн-брифинге помощник Генерального директора ВОЗ по данным и аналитике Самира Астма, передает Reuters.

"...Это число на самом деле может быть в два-три раза больше. Поэтому я думаю, что с оговоркой может быть примерно 6-8 миллионов смертей", - сказала Самира Асма.

Напомним, 14 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый. В частности, сейчас вызывает беспокойство эпидемиологическая ситуация в Индии, где циркулирует опасный штамм коронавируса.

Сейчас Индия переживает масштабную вспышку коронавируса. Там циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией. Ситуация особенно сложна в сельских районах Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии с населением более 230 миллионов.

В начале мая спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.

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