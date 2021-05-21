Кількість жертв COVID у світі може бути в два рази більше офіційних даних, - ВООЗ

Про це заявила 21 травня на онлайн-брифінгу помічник Генерального директора ВООЗ щодо даних та аналітики Саміра Астма, передає Reuters .

"...Це число насправді може бути у два-три рази більше. Тож я думаю, що із застереженням може бути приблизно 6-8 мільйонів смертей", - сказала Саміра Асма.

Нагадаємо, 14 травня голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним, аніж перший. Зокрема, наразі викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу.

Наразі Індія переживає масштабний спалах коронавірусу. Там циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією. Ситуація особливо складна в сільських районах Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії з населенням понад 230 мільйонів.

На початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.