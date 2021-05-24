COVID-19 парализовал больницы мегаполиса в Японии: врачи просят не проводить Олимпиаду

Число случаев коронавируса в Японии возросло, в основном, из-за британского штамма. За неделю до четверга в Осаке было получено 3849 новых положительных тестов.

не хватает аппаратов ИВЛ. Также

Он подчеркнул, что на Олимпиаду приедут 70 000 или 80 000 спортсменов со всего мира.

"Это может стать спусковым крючком для новой летней катастрофы", - сказал .