COVID-19 парализовал больницы мегаполиса в Японии: врачи просят не проводить Олимпиаду

Во втором по величине городе Японии Осаке переполнены больницы пациентами с COVID-19. Врачи просят власти не проводить Олимпийские игры.
Об этом сообщает Reuters.
Число случаев коронавируса в Японии возросло, в основном, из-за британского штамма. За неделю до четверга в Осаке было получено 3849 новых положительных тестов.
не хватает аппаратов ИВЛ. Также
Он подчеркнул, что на Олимпиаду приедут 70 000 или 80 000 спортсменов со всего мира.
"Это может стать спусковым крючком для новой летней катастрофы", - сказал .
Напомним, Япония запретила въезд иностранцев из семи стран с 21 мая. Это связанно с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что вакцины Moderna и AstraZenecа одобрили в Японии. Подробности рассказали в Минздраве.