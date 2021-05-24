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COVID-19 паралізував лікарні мегаполісу в Японії: лікарі просять не проводити Олімпіаду

Автор: Наталья Скороход

У другому за величиною місті Японія Осаці переповнені лікарні пацієнтами з COVID-19. Лікарі просять владу не проводити Олімпійські ігри.

Про це повідомляє Reuters.

Число випадків коронавірусу в Японії зросло, в основному, через британський штам. За тиждень до четверга в Осаці було отримано 3849 нових позитивних тестів.

не вистачає апаратів ШВЛ. Також

Він підкреслив, що на Олімпіаду приїдуть 70 000 або 80 000 спортсменів з усього світу.

"Це може стати спусковим гачком для нової літньої катастрофи", - сказав .

Нагадаємо, Японія заборонила в'їзд іноземців з семи країн з 21 травня. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що вакцини Moderna і AstraZenecа схвалили в Японії. Подробиці розповіли в МОЗ.

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