COVID-19 паралізував лікарні мегаполісу в Японії: лікарі просять не проводити Олімпіаду

У другому за величиною місті Японія Осаці переповнені лікарні пацієнтами з COVID-19. Лікарі просять владу не проводити Олімпійські ігри.
Про це повідомляє Reuters.
Число випадків коронавірусу в Японії зросло, в основному, через британський штам. За тиждень до четверга в Осаці було отримано 3849 нових позитивних тестів.
не вистачає апаратів ШВЛ. Також
Він підкреслив, що на Олімпіаду приїдуть 70 000 або 80 000 спортсменів з усього світу.
"Це може стати спусковим гачком для нової літньої катастрофи", - сказав .
Нагадаємо, Японія заборонила в'їзд іноземців з семи країн з 21 травня. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що вакцини Moderna і AstraZenecа схвалили в Японії. Подробиці розповіли в МОЗ.