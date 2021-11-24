COVID-документы для проезда в транспорте и работы в офисе. В Германии ужесточили карантин

С сегодняшнего дня, 24 ноября, в Германии действуют усиленные карантинные нормы . Теперь проезд в общественном транспорте и вход в офисы разрешается только при наличии COVID-документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Кроме сертификата о вакцинации также принимаются отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от COVID-19. В ФРГ такие парвила назвали "3G" ("переболел", "привит", "протестирован").

Отметим, что каждая федеральная земля Германии имеет право вводить дополнительные ограничения, исходя из текущей ситуации с коронавирусом. Потому в некоторых регионах не работают кафе, бары и рестораны. В других действует правило предъявления COVID-документов для посещения всех общественных мест.