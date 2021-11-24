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COVID-документи для проїзду у транспорті та роботи в офісі. У Німеччині посилили карантин

Автор: Іванна Шовкун

З сьогоднішнього дня, 24 листопада, у Німеччині діють посилені карантинні норми. Тепер проїзд у громадському транспорті та вхід до офісів дозволяється лише за наявності COVID-документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Крім сертифікату про вакцинацію також приймаються негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від COVID-19. У ФРН такі парвіла назвали "3G" ("перехворів", "щеплений", "протестований").

Зазначимо, що кожна федеральна земля Німеччини має право вводити додаткові обмеження, виходячи з поточної ситуації з коронавірусом. Тому в деяких регіонах не працюють кафе, бари та ресторани. В інших діє правило пред'явлення COVID-документів для відвідування всіх громадських місць.

Нагадаємо, в Німеччині за добу 23 листопада зареєстрували 66 884 нових випадків захворювання на коронавірус. Такий показник знову побив сумний рекорд із початку пандемії.

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