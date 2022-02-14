COVID идет на спад. Ляшко заявил о стабилизации ситуации на неделю раньше

В Украине впервые за последний месяц начала наблюдаться стабилизация ситуации с коронавирусом. Такая тенденция началась на неделю раньше, чем это прогнозировали в Минздраве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга.

"После 4 недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине, начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что за прошедшую неделю было зарегистрировано 235 256 случаев коронавируса, что на 7600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей.

"В больницы за неделю госпитализированы 24575 больных, что также на тысячу меньше чем на прошлой неделе. Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали наши прогнозы", - отметил Ляшко.

Он отметил, что с начала роста заболеваемости зарегистрировано снижение недельного количества новых случаев на территории девяти регионов и заметное снижение показателя отмечалось в Винницкой (- 38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях.



"При этом снижение недельной заболеваемости в Ивано-Франковской области наблюдается вторую неделю подряд, что свидетельствует о прохождении пикового периода", - подчеркнул глава Минздрава.



В то же время, за неделю больше всего выросло количество новых случаев на территории г. Киева (+51%). Лидер прироста новых случаев на прошлой неделе Запорожская область на текущей неделе также имела прирост, но значительно ниже, чем раньше (+50% против 109 %).



"По предварительной оценке, летальность от коронавирусной болезни снизилась в три раза по сравнению с "Дельта"-волной, и вдвое, по сравнению со средним значением в 2020 году", - резюмировал Ляшко.