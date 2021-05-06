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COVID-сертификат будет давать "некоторые преимущества" вакцинированным украинцам, - Степанов

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что украинский сертификат вакцинации будет давать "определенные преимущества" владельцам. Планируется, что украинский COVID-сертификат заработает до 1 июля.

Об этом министр написал на странице в Facebook.

"Украинский сертификат будет предоставлять его владельцам некоторые преимущества во время посещения развлекательных мероприятий и путешествий", - заявил Степанов.

Глава Минздрава пояснил, что таким образом министерство хочет мотивировать украинцев "более сознательно относиться к своему здоровью".

"Не заниматься самолечением, обращаться к врачу при наличии первых симптомов болезни, изолироваться, чтобы не заразить свое окружение и тестироваться на COVID", - добавил министр.

Напомним, сегодня Степанов рассказал, что в Украине работают над созданием собственного COVID-сертификата. Сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дия".

Добавим, согласно соцопросам, введение COVID-паспортов поддерживают около четверти украинцев.

Кроме того, введение паспортов вакцинации поддержали главы МИД стран G7.

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