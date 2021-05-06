COVID-сертифікат даватиме "певні переваги" вакцинованим українцям, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що український сертифікат вакцинації даватиме "певні переваги" власникам. Планується, що український COVID-сертифікат запрацює до 1 липня.

Про це міністр написав на сторінці у Facebook .

"Український сертифікат надаватиме його власникам певні переваги під час відвідування розважальних заходів та подорожей", - заявив Степанов.

Глава МОЗ пояснив, що у такий спосіб міністерство хоче мотивувати українців "більш свідомо ставитися до свого здоров’я".

"Не займатися самолікуванням, звертатися до лікаря за наявності перших симптомів хвороби, ізолюватися, щоб не заразити своє оточення, та тестуватися на COVID", - додав міністр.