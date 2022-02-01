COVID-сертификат о бустерной дозе запустили Украине: как его получить

"Как и обещали, все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19 могут скачать новый COVID-сертификат", - сказал Ляшко.

Как сгенерировать документ?

сделать бустерную дозу (по рекомендациям Минздрава, в промежутке от 6 до 9 месяца после базового курса прививок - 2 дозы),

отправить запрос на генерацию документа на портале или в приложении "Дия".

Как отметил глава Минздрава, сгенерировать документ можно только после того, как была проведена бустерная прививка и внесена соответствующая запись в электронную систему здравоохранения.

Сколько будет действовать сертификат?

Срок действия сертификата будет составлять 270 дней с момента получения бустерной прививки.

В частности, документом можно использовать как внутри страны, так и для пересечения границы других стран.