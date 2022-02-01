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COVID-сертификат о бустерной дозе запустили Украине: как его получить

Автор: Мария Кучерявец

В Украине привитые бустерной дозой вакцины от коронавируса могут получить COVID-сертификат. Его уже можно сгенерировать в приложении "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Как и обещали, все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19 могут скачать новый COVID-сертификат", - сказал Ляшко.

Как сгенерировать документ?

  • сделать бустерную дозу (по рекомендациям Минздрава, в промежутке от 6 до 9 месяца после базового курса прививок - 2 дозы),
  • отправить запрос на генерацию документа на портале или в приложении "Дия".

Как отметил глава Минздрава, сгенерировать документ можно только после того, как была проведена бустерная прививка и внесена соответствующая запись в электронную систему здравоохранения.

Сколько будет действовать сертификат?

Срок действия сертификата будет составлять 270 дней с момента получения бустерной прививки.

В частности, документом можно использовать как внутри страны, так и для пересечения границы других стран.

Напомним, в Министерстве здравоохранения уточнили сроки введения бустерной дозы вакцины, там отмечают, что она должна вводиться не раньше, чем через 6 месяцев после второй.

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сертификат вакцинации