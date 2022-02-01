COVID-сертифікат про бустерну дозу запустили Україні: як його отримати

"Як і обіцяли, всі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть завантажити новий COVID-сертифікат", - сказав Ляшко.

Як згенерувати документ?

зробити бустерну дозу (за рекомендаціями МОЗ, у проміжку від 6 до 9 місяця після базового курсу щеплень - 2 дози),

надіслати запит на генерацію документу на порталі чи у застосунку "Дія".

Як зазначив глава МОЗ, згенерувати документ можна лише після того, як було проведене бустерне щеплення внесено відповідний запис до електронної системи охорони здоров’я.

Скільки діятиме сертифікат?

Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення.

Зокрема, документом можна користуватися як всередині країни, так і для перетину кордону інших держав.