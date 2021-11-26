UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

COVID-сертификат в формате PDF теперь можно скачать в приложении "Дия"

Автор: РБК-Украина

Министерство цифровой информации сделало возможным скачивание COVID-сертификат о вакцинации в мобильном приложении "Дия". Документ можно сохранить в формате PDF.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Сделали это для вашего удобства, так как посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR", - написал он.

При этом министр уточнил, что теперь скачать PDF-версию сертификата в приложении можно будет всего в несколько кликов, отметив при этом, что ранее такая возможность была только при скачивании документа с портала.

Напомним, недавно в "Дие" появился сертификат для тех, кто переболел COVID. В приложении пользователям отображаются два документа - внутренний и международный.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусДия