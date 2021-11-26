COVID-сертифікат у форматі PDF тепер можна завантажити в додатку "Дія"

Міністерство цифрової інформації уможливило скачування COVID-сертифікату про вакцинацію в мобільному додатку "Дія". Документ можна зберегти у форматі PDF.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
"Зробили це для вашої зручності, так як відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачують сертифікат з порталу, роблять скріншоти QR", - написав він.
При цьому міністр уточнив, що тепер завантажити PDF-версію сертифіката в додатку можна буде всього в кілька кліків, зазначивши при цьому, що раніше така можливість була тільки при скачуванні документа з порталу.
Нагадаємо, нещодавно у "Дії" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів. У додатку користувачам відображаються два документи-внутрішній і міжнародний.