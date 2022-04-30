COVID-сертификат с истекшим сроком не исчезнет из "Дії": разъяснение Минцифры

По его словам, теперь, если у COVID-сертификата в "Дії" истек срок действия, он не пропадет из приложения, а будет недействительным, чтобы в такой способ оставить в приложении историю вакцинации от коронавируса.

"Это важно для людей, которые потеряли связь со своим семейным врачом или же эвакуировались в пределах Украины или за границу. Они смогут показать медработнику, сколько имели вакцин - одну, две или бустерную дозы", - пояснил Федоров.

Напомним, ранее стало известно, что сертификаты вакцинации от COVID в приложении "Дія" с 5 апреля имеют новый срок отражения. Их не будут удалять в течение 1,5 года с даты прививки.

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