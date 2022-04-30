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COVID-сертифікат із закінченим терміном не зникне з "Дії": роз'яснення Мінцифри

Фото: COVID-сертифікат із закінченим терміном не зникне з "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

COVID-сертифікати із закінченим терміном не зникатимуть із додатку "Дія". Натомість документ буде недійсним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, тепер, якщо у COVID-сертифіката в "Дії" минув термін дії, він не зникне із застосунку, а буде недійсним, щоб в такий спосіб залишити в застосунку історію вакцинації від коронавірусу.

"Це важливо для людей, які втратили зв’язок зі своїм сімейним лікарем або ж евакуювались у межах України чи за кордон. Вони зможуть показати медпрацівнику, скільки мали вакцин - одну, дві чи бустерну дози", - пояснив Федоров.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сертифікати вакцинації від COVID в додатку "Дія" з 5 квітня мають новий термін відображення. Їх не видалятимуть протягом 1,5 року з дати щеплення.

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