COVID-ситуация в Украине: в Киеве и девяти областях перегружены койки с кислородом

Всего в Украине показатель загруженности коек с кислородом - 64,5%. Для "зеленой" зоны норма - это 65%. Показатели, которые выше, свидетельствуют об ухудшении эпидемиологической ситуации.

Количество заполненых коек с кислородом выше нормы в областях "красной" и "оранжевой" зоны:

Донецкая область - 76,7%

Сумская область - 74,8%

Николаевская область - 74,2%

город Киев - 72,8%

Ивано-Франковская область - 72,2%

Ровенская область - 70,2%

Одесская область - 68,6%

Хмельницкая область - 68,0%

Львовская область - 67,5%

Волынская область - 65,2%





