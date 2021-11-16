COVID-ситуація в Україні: у Києві та дев'яти областях перевантажені ліжка з киснем

Станом на 16 листопада, майже вся Україна перебуває у "червоній" зоні. Але також у Києві та дев'яти областях заповненість ліжок з киснем перевищує показник норми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Загалом в Україні показник завантаженості ліжок із киснем - 64,5%. Для "зеленої" зони норма - це 65%. Показники, які вищі, свідчать про погіршення епідеміологічної ситуації.
Кількість заповнених ліжок з киснем вище норми в областях "червоної" та "помаранчевої" зони:
Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей.