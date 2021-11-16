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COVID-ситуація в Україні: у Києві та дев'яти областях перевантажені ліжка з киснем

Автор: Іванна Шовкун

Станом на 16 листопада, майже вся Україна перебуває у "червоній" зоні. Але також у Києві та дев'яти областях заповненість ліжок з киснем перевищує показник норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Загалом в Україні показник завантаженості ліжок із киснем - 64,5%. Для "зеленої" зони норма - це 65%. Показники, які вищі, свідчать про погіршення епідеміологічної ситуації.

Кількість заповнених ліжок з киснем вище норми в областях "червоної" та "помаранчевої" зони:

  • Донецька область - 76,7%
  • Сумська область - 74,8%
  • Миколаївська область - 74,2%
  • місто Київ - 72,8%
  • Івано-Франківська область - 72,2%
  • Рівненська область - 70,2%
  • Одеська область - 68,6%
  • Хмельницька область - 68,0%
  • Львівська область - 67,5%
  • Волинська область - 65,2%

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей.

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