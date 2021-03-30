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COVID-статистика в Украине: более 10,5 тысячи новых случаев и 286 смертей

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 10 533 человека. Больше всего заражений в Киеве, Львовской и Киевской областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших 367 детей и 250 медработников. За сутки госпитализировали 2597 человек, летальных случаев - 286, выздоровели - 3576 пациентов.

Больше всего случаев подтвердили в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

Всего за вчера провели 96 947 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 50 836, методом ИФА - 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 981.

С начала пандемии в стране заразились 1 млн 662 тысяч 942 человека, выздоровели - 1 млн 307 тысяч 76, летальных случаев 32 418, активными больными остаются 355 866 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав прогнозирует ухудшение ситуации с COVID в стране минимум до 15 апреля.

Также глава профильного комитета Рады Михаил Радуцкий сообщал, что мутации коронавируса могут провоцировать новые волны эпидемии.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныCOVID-19Коронавирус
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