COVID-вакцинация: в двух областях за сутки не сделали ни одной прививки
В Киевской и Черкасской областях за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. Всего за сутки в Украине вакцинировали 15 152 человека.
Всего 403 553 человека привиты от начала прививочной кампании, почти все они получили только первую дозу препарата.
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек.
Статистика вакцинации по регионам:
- Киев - 1970 прививок;
- Винницкая область - 210 прививок;
- Волынская область - 470 прививок;
- Днепропетровская область - 1710 прививок;
- Донецкая область - 470 прививок;
- Житомирская область - 620 прививок;
- Закарпатская - 470 прививок;
- Запорожская область - 670 прививок;
- Ивано-Франковская область - 487 прививок;
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Киевская область - 0 прививок;
- Кировоградская область - 350 прививок;
- Луганская область - 330 прививок;
- Львовская область - 2670 прививок;
- Николаевская область - 450 прививок;
- Одесская область - 650 прививок;
- Полтавская область - 490 прививок;
- Ровенская область - 370 прививок;
- Сумская область - 270 прививок;
- Тернопольская область - 600 прививок;
- Харьковская область - 390 прививок;
- Херсонская область - 280 прививок;
- Хмельницкая область - 640 прививок;
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Черкасская область - 0 прививок;
- Черновицкая область - 310 прививок;
- Черниговская область - 275 прививок.