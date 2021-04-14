COVID-вакцинация: в двух областях за сутки не сделали ни одной прививки

В Киевской и Черкасской областях за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. Всего за сутки в Украине вакцинировали 15 152 человека.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Всего 403 553 человека привиты от начала прививочной кампании, почти все они получили только первую дозу препарата.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек.

Статистика вакцинации по регионам: