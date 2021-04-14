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COVID-вакцинация: в двух областях за сутки не сделали ни одной прививки

Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской и Черкасской областях за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса. Всего за сутки в Украине вакцинировали 15 152 человека.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Всего 403 553 человека привиты от начала прививочной кампании, почти все они получили только первую дозу препарата.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек.

Статистика вакцинации по регионам:

  • Киев - 1970 прививок;
  • Винницкая область - 210 прививок;
  • Волынская область - 470 прививок;
  • Днепропетровская область - 1710 прививок;
  • Донецкая область - 470 прививок;
  • Житомирская область - 620 прививок;
  • Закарпатская - 470 прививок;
  • Запорожская область - 670 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 487 прививок;
  • Киевская область - 0 прививок;
  • Кировоградская область - 350 прививок;
  • Луганская область - 330 прививок;
  • Львовская область - 2670 прививок;
  • Николаевская область - 450 прививок;
  • Одесская область - 650 прививок;
  • Полтавская область - 490 прививок;
  • Ровенская область - 370 прививок;
  • Сумская область - 270 прививок;
  • Тернопольская область - 600 прививок;
  • Харьковская область - 390 прививок;
  • Херсонская область - 280 прививок;
  • Хмельницкая область - 640 прививок;
  • Черкасская область - 0 прививок;
  • Черновицкая область - 310 прививок;
  • Черниговская область - 275 прививок.

Напомним, вчера в Полтавскую область привезли вакцину CoronaVac.

Отметим, в Украине обнаружили 14 553 новых случая коронавируса.

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