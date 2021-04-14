COVID-вакцинація: у двох областях за добу не зробили жодного щеплення
У Київській та Черкаській областях за день не зробили жодного щеплення від коронавірусу. Всього за добу в Україні вакцинували 15 152 людини.
Всього 403 553 людини щеплені від початку кампанії зі щеплення, майже всі вони отримали тільки першу дозу препарату.
В лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 449 960 осіб.
Статистика вакцинації по регіонам:
- Київ - 1970 щеплень;
- Вінницька область - 210 щеплень;
- Волинська область - 470 щеплень;
- Дніпропетровська область - 1710 щеплень;
- Донецька область - 470 щеплень;
- Житомирська область - 620 щеплень;
- Закарпатська - 470 щеплень;
- Запорізька область - 670 щеплень;
- Івано-Франківська область - 487 щеплень;
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Київська область - 0 щеплень;
- Кіровоградська область - 350 щеплень;
- Луганська область - 330 щеплень;
- Львівська область - 2670 щеплень;
- Миколаївська область - 450 щеплень;
- Одеська область - 650 щеплень;
- Полтавська область - 490 щеплень;
- Рівненська область - 370 щеплень;
- Сумська область - 270 щеплень;
- Тернопільська область - 600 щеплень;
- Харківська область - 390 щеплень;
- Херсонська область - 280 щеплень;
- Хмельницька область - 640 щеплень;
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Черкаська область - 0 щеплень;
- Чернівецька область - 310 щеплень;
- Чернігівська область - 275 щеплень