COVID-вакцинация: за сутки сделали прививки более тысячи человек
В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1179 человек. Больше всего сделали прививок в Черкасской области.
С начала кампании привили 1338 человек, они получили по одной дозе.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область - 20 прививок;
- Волынская область - 39 прививок;
- Днепропетровская область - 60 прививок;
- Донецкая область - 60 прививок;
- Закарпатская область - 10 прививок;
- Запорожская область - 50 прививок;
- Ивано-Франковска область - 20 прививок;
- Киевская область - 30 прививок;
- Кировоградская область - 56 прививок;
- Луганская область - 60 прививок;
- Львовская область - 50 прививок;
- Киев - 90 прививок;
- Николаевская область - 70 прививок;
- Одесская область - 60 прививок;
- Полтавская область - 70 прививок;
- Ровенская область - 20 прививок;
- Сумская область - 20 прививок;
- Тернопольская область - 90 прививок;
- Харьковская область - 20 прививок;
- Херсонская область - 20 прививок;
- Хмельницкая область - 10 прививок;
- Черкасская область - 90 прививок;
- Черновицкая область - 54 прививки;
- Черниговская область - 50 прививок