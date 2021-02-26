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COVID-вакцинація: за добу зробили щеплення більше тисячі людей

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 1179 людей. Найбільше зробили щеплень у Черкаській області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Від початку кампанії щеплено 1338 осіб, вони отримали по одній дозі.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область - 20 щеплень;
  • Волинська область - 39 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 60 щеплень;
  • Донецька область - 60 щеплень;
  • Закарпатська область - 10 щеплень;
  • Запорізька область - 50 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 20 щеплень;
  • Київська область - 30 щеплень;
  • Кіровоградська область - 56 щеплень;
  • Луганська область - 60 щеплень;
  • Львівська область - 50 щеплень;
  • Київ - 90 щеплень;
  • Миколаївська область - 70 щеплень;
  • Одеська область - 60 щеплень;
  • Полтавська область - 70 щеплень;
  • Рівненська область - 20 щеплень;
  • Сумська область - 20 щеплень;
  • Тернопільська область - 90 щеплень;
  • Харківська область - 20 щеплень;
  • Херсонська область - 20 щеплень;
  • Хмельницька область - 10 щеплень;
  • Черкаська область - 90 щеплень;
  • Чернівецька область - 54 щеплення;
  • Чернігівська область - 50 щеплень.

Раніше повідомлялося, що при вакцинації від COVID в Україні потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.

Нагадаємо, в Україні виявили 8003 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області та в Києві.

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