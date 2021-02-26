COVID-вакцинація: за добу зробили щеплення більше тисячі людей

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу 1179 людей. Найбільше зробили щеплень у Черкаській області.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Від початку кампанії щеплено 1338 осіб, вони отримали по одній дозі.
Ситуація в регіонах:
Раніше повідомлялося, що при вакцинації від COVID в Україні потрібно при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.
Нагадаємо, в Україні виявили 8003 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області та в Києві.