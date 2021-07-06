COVID-вакцинация в Украине: что нужно знать перед прививкой
Украина, Вторник 06 июля 2021 15:35
Министерство здравоохранения Украины опубликовало ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации от коронавируса. В частности, в ведомстве объяснили, как записаться на прививку и где ее можно получить.
По информации Минздрава, вакцинироваться против COVID-19 можно:
в пункте прививания;
по месту работы;
в центре массовой вакцинации.
Вакцину против COVID-19 в пунктах прививания могут получить лица в возрасте:
от 60 лет
18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания.
Записаться на вакцинацию можно через:
звонок к семейному врачу;
регистратуру ближайшего пункта прививания.
По месту работы мобильные бригады будут прививать:
работников сферы здравоохранения, образования, социальной сферы;
работников и жителей интернатов, домов престарелых;
маломобильных граждан и тех, кто за ними ухаживает;
военнослужащих;
работников структур государственной безопасности;
работников структур, обеспечивающих работу государства;
работников органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней;
работников топливно-энергетического комплекса;
заключенных и персонал учреждений лишения свободы;
организованные коллективы с 50+ желающими прививаться.
Записаться на коллективную вакцинацию можно через:
работодателя (по контактам регионального координатора необходимо обратиться в департамент / управление здравоохранения вашей области или г. Киева).
Прививаться против COVID-19 в центре вакцинации может:
любой совершеннолетний человек, который записался в список ожидания через "Дію" или контакт-центр Минздрава (приоритет отдается пожилым людям).
Записаться на вакцинацию можно через:
сайт "Дія" (diia.gov.ua);
приложение "Дія" (go.diia.app);
контакт-центр Минздрава (0 800 60 20 19).
После чего, как добавляют в Минздраве, необходимо дождаться звонка с приглашением на определенную дату и время прививки или прийти в центр и получить вакцину, соблюдая живую очередь.