COVID-вакцинация в Украине: что нужно знать перед прививкой

Министерство здравоохранения Украины опубликовало ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации от коронавируса. В частности, в ведомстве объяснили, как записаться на прививку и где ее можно получить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

После чего, как добавляют в Минздраве, необходимо дождаться звонка с приглашением на определенную дату и время прививки или прийти в центр и получить вакцину, соблюдая живую очередь.

Напомним, что за минувшие сутки, 5 июля в Украине против коронавируса сделано более 70 тысяч прививок.

Добавим, что 22 июня началась вакцинация против коронавируса компаний, которые имеют в своем штате более 50 желающих привиться.