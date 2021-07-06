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COVID-вакцинация в Украине: что нужно знать перед прививкой

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения Украины опубликовало ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации от коронавируса. В частности, в ведомстве объяснили, как записаться на прививку и где ее можно получить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

По информации Минздрава, вакцинироваться против COVID-19 можно:

  • в пункте прививания;
  • по месту работы;
  • в центре массовой вакцинации.

Вакцину против COVID-19 в пунктах прививания могут получить лица в возрасте:

  • от 60 лет
  • 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания.

Записаться на вакцинацию можно через:

  • звонок к семейному врачу;
  • регистратуру ближайшего пункта прививания.

По месту работы мобильные бригады будут прививать:

  • работников сферы здравоохранения, образования, социальной сферы;
  • работников и жителей интернатов, домов престарелых;
  • маломобильных граждан и тех, кто за ними ухаживает;
  • военнослужащих;
  • работников структур государственной безопасности;
  • работников структур, обеспечивающих работу государства;
  • работников органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней;
  • работников топливно-энергетического комплекса;
  • заключенных и персонал учреждений лишения свободы;
  • организованные коллективы с 50+ желающими прививаться.

Записаться на коллективную вакцинацию можно через:

  • работодателя (по контактам регионального координатора необходимо обратиться в департамент / управление здравоохранения вашей области или г. Киева).

Прививаться против COVID-19 в центре вакцинации может:

  • любой совершеннолетний человек, который записался в список ожидания через "Дію" или контакт-центр Минздрава (приоритет отдается пожилым людям).

Записаться на вакцинацию можно через:

  • сайт "Дія" (diia.gov.ua);
  • приложение "Дія" (go.diia.app);
  • контакт-центр Минздрава (0 800 60 20 19).

После чего, как добавляют в Минздраве, необходимо дождаться звонка с приглашением на определенную дату и время прививки или прийти в центр и получить вакцину, соблюдая живую очередь.

Напомним, что за минувшие сутки, 5 июля в Украине против коронавируса сделано более 70 тысяч прививок.

Добавим, что 22 июня началась вакцинация против коронавируса компаний, которые имеют в своем штате более 50 желающих привиться.

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