COVID-вакцинація в Україні: що потрібно знати перед щепленням
Україна, Вівторок 06 липня 2021 15:35
Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) опублікувало відповіді на найпоширеніші питання про вакцинацію від коронавірусу. Зокрема, у відомстві пояснили, як записатися на щеплення та де його можна отримати.
За інформацією МОЗ, вакцинуватися проти COVID-19 можна:
у пункті щеплень;
за місцем роботи;
у центрі масової вакцинації.
Вакцину проти COVID-19 в пунктах щеплення можуть отримати особи віком:
від 60 років;
18-59 років, які мають супутні захворювання.
Записатися на вакцинацію можна через:
дзвінок до сімейного лікаря;
реєстратуру найближчого пункту щеплення.
За місцем роботи мобільні бригади щеплюватимуть:
працівників сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери;
працівників та мешканців інтернатів, будинків для літніх людей;
маломобільних громадян та тих, хто за ними доглядає;
військовослужбовців;
працівників структур державної безпеки;
працівників структур, які забезпечують роботу держави;
працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів;
працівників паливно-енергетичного комплексу;
ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі;
організовані колективи з 50+ охочими щепитися.
Записатися на колективну вакцинацію можна через:
роботодавця (за контактами регіонального координатора необхідно звернутись до департаменту/управління охорони здоров’я вашої області або м. Києва).
Щепитися проти COVID-19 в центрі вакцинації може:
будь-яка повнолітня особа, яка записалася до листа очікування через "Дію" чи контакт-центр МОЗ (пріоритет надається літнім людям).
Записатися на вакцинацію можна через:
сайт "Дія" (diia.gov.ua);
додаток "Дія" (go.diia.app);
контакт-центр МОЗ (0 800 60 20 19).
Після чого, як додають у МОЗ, необхідно дочекатися дзвінка із запрошенням на певну дату і час щеплення або прийти до центру та отримати щеплення, дотримуючись живої черги.