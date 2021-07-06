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COVID-вакцинація в Україні: що потрібно знати перед щепленням

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) опублікувало відповіді на найпоширеніші питання про вакцинацію від коронавірусу. Зокрема, у відомстві пояснили, як записатися на щеплення та де його можна отримати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

За інформацією МОЗ, вакцинуватися проти COVID-19 можна:

  • у пункті щеплень;
  • за місцем роботи;
  • у центрі масової вакцинації.

Вакцину проти COVID-19 в пунктах щеплення можуть отримати особи віком:

  • від 60 років;
  • 18-59 років, які мають супутні захворювання.

Записатися на вакцинацію можна через:

  • дзвінок до сімейного лікаря;
  • реєстратуру найближчого пункту щеплення.

За місцем роботи мобільні бригади щеплюватимуть:

  • працівників сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери;
  • працівників та мешканців інтернатів, будинків для літніх людей;
  • маломобільних громадян та тих, хто за ними доглядає;
  • військовослужбовців;
  • працівників структур державної безпеки;
  • працівників структур, які забезпечують роботу держави;
  • працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів;
  • працівників паливно-енергетичного комплексу;
  • ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі;
  • організовані колективи з 50+ охочими щепитися.

Записатися на колективну вакцинацію можна через:

  • роботодавця (за контактами регіонального координатора необхідно звернутись до департаменту/управління охорони здоров’я вашої області або м. Києва).

Щепитися проти COVID-19 в центрі вакцинації може:

  • будь-яка повнолітня особа, яка записалася до листа очікування через "Дію" чи контакт-центр МОЗ (пріоритет надається літнім людям).

Записатися на вакцинацію можна через:

  • сайт "Дія" (diia.gov.ua);
  • додаток "Дія" (go.diia.app);
  • контакт-центр МОЗ (0 800 60 20 19).

Після чого, як додають у МОЗ, необхідно дочекатися дзвінка із запрошенням на певну дату і час щеплення або прийти до центру та отримати щеплення, дотримуючись живої черги.

Нагадаємо, що за минулу добу, 5 липня в Україні проти коронавірусу зроблено понад 70 тисяч щеплень.

Додамо, що 22 червня розпочалася вакцинація проти коронавірусу компаній, які мають у своєму штаті понад 50 охочих щепитися.

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