COVID-вакцинация в Украине скоро начнется. Зеленский сделал заявление

Президент заявил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против COVID-19 прибыли в Украину. Он поблагодарил за поддержку индийских партнеров.

"Мы начнем вакцинацию как можно скорее. Нам нужно бороться с COVID вместе", - написал он.

Отметим, сегодня в 11 часов дня в аэропорт "Борисполь" прибыла первая вакцина от коронавируса. Привезли первую партию - 500 тысяч доз.

По результатам клинических испытаний, средняя эффективность вакцины составила 70%. Считается, что ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19. При этом среди вакцинированных резко снижается уровень заболеваемости.