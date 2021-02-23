COVID-вакцинація в Україні скоро розпочнеться. Зеленський зробив заяву

Президент заявив, що 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19 прибули в Україну. Він подякував за підтримку індійським партнерам.

"Ми розпочнемо вакцинацію якомога швидше. Нам потрібно боротися з COVID разом", - написав він.

Зазначимо, сьогодні об 11 годині дня в аеропорт "Бориспіль" прибула перша вакцина від коронавірусу. Привезли першу партію - 500 тисяч доз.

За результатами клінічних випробувань, середня ефективність вакцини склала 70%. Вважається, що жоден з її інгредієнтів не може привести до захворювання COVID-19. При цьому серед вакцинованих різко знижується рівень захворюваності.