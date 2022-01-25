COVID-вакцины не влияют на фертильность, - ученые

Вакцины от коронавируса не влияют на фертильность мужчин и женщин. Это доказали американские ученые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный институт здравоохранения США.
В исследовании приняли участие более 2000 пар из США и Канады в возрасте от 21 до 45 лет. Все участники заполняли анкеты, в которых указывали вакцинированы они или нет и удалось ли им зачать ребенка после вакцинации.
Исследователи рассмотрели факторы, которые потенциально могли повлиять на результаты: получили ли участники исследования или их партнеры одну или две дозы вакцины, тип вакцины, как недавно они были вакцинированы и другие.
В то же время ученые отмечают, что способность зачать ребенка значительно снижается в том случае, если мужчина заболел коронавирусом.
"Однако пары, в которых партнер-мужчина получил положительный результат в течение 60 дней данного цикла, имели на 18% меньше шансов зачать ребенка в этом цикле", - говорят ученые.
Объясняется это повышенной температурой во время болезни и другими осложнениями.
Напомним, что штаммом коронавируса "Омикрон" можно заразиться не один раз. Это выяснили ученые Великобритании.