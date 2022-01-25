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COVID-вакцини не впливають на фертильність, - вчені

Автор: Наталья Скороход

Вакцини від коронавірусу не впливають на фертильність чоловіків і жінок. Це довели американські вчені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний інститут охорони здоров'я США.

У дослідженні взяли участь понад 2000 пар з США та Канади у віці від 21 до 45 років. Всі учасники заповнювали анкети, в яких вказували вакциновані вони чи ні і чи вдалося їм зачати дитину після вакцинації.

Дослідники розглянули фактори, які потенційно могли вплинути на результати: чи отримали учасники дослідження або їх партнери одну або дві дози вакцини, тип вакцини, як недавно вони були вакциновані та інші.

Водночас вчені зауважили, що здатність зачати дитину значно знижується в тому випадку, якщо чоловік захворів на коронавірус.

"Однак пари, в яких партнер-чоловік отримав позитивний результат протягом 60 днів даного циклу, мали на 18% менше шансів зачати дитину в цьому циклі", - кажуть вчені.

Пояснюється це підвищеною температурою під час хвороби та іншими ускладненнями.

Нагадаємо, що на штам коронавірусу "Омікрон" можна заразитися не один раз. Це з'ясували вчені Великобританії.

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КоронавірусВакцина