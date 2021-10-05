Данилов о COVID-19 на оккупированном Донбассе: ситуация очень напряженная

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация с COVID-19 на оккупированном Донбассе очень напряженная. Медики, которые там остались, не справляются с нынешним числом заболевших.

По его словам, СНБО мониторит ситуацию с коронавирусом на оккупированном Донбассе и в Крыму.

"Мы понимаем, что там происходит. К большому сожалению, я могу сказать, что ситуация там очень и очень напряженная, с учетом того, что много медицинских работников и врачей покинули ту территорию… Более того, я уже не буду говорить об этом "Спутнике V"… Мне очень жаль тех людей, которые находятся в оккупации", - добавил Данилов.