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Данилов о COVID-19 на оккупированном Донбассе: ситуация очень напряженная

Автор: Артем Горовенко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация с COVID-19 на оккупированном Донбассе очень напряженная. Медики, которые там остались, не справляются с нынешним числом заболевших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

По его словам, СНБО мониторит ситуацию с коронавирусом на оккупированном Донбассе и в Крыму.

"Мы понимаем, что там происходит. К большому сожалению, я могу сказать, что ситуация там очень и очень напряженная, с учетом того, что много медицинских работников и врачей покинули ту территорию… Более того, я уже не буду говорить об этом "Спутнике V"… Мне очень жаль тех людей, которые находятся в оккупации", - добавил Данилов.

Напомним, еще в середине сентября на оккупированной части Донецкой области фиксировался резкий рост заболеваемости COVID-19, а местные больницы уже были почти заполнены на 100%.

Недавно оккупационная власть решила на три недели закрыть школы.

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