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Данілов про COVID-19 на окупованому Донбасі: ситуація дуже напружена

Автор: Артем Горовенко

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що ситуація з COVID-19 на окупованому Донбасі дуже напружена. Медики, які там залишилися, не справляються з нинішнім числом хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дом".

За його словами, РНБО моніторить ситуацію з коронавірусом на окупованому Донбасі і в Криму.

"Ми розуміємо, що там відбувається. На превеликий жаль, я можу сказати, що ситуація там дуже і дуже напружена, з урахуванням того, що багато медичних працівників і лікарів покинули ту територію... Більш того, я вже не буду говорити про цей "Супутник V"... Мені дуже шкода тих людей, які знаходяться в окупації", - додав Данілов.

Нагадаємо, ще в середині вересня на окупованій частині Донецької області фіксувалося різке зростання захворюваності на COVID-19, а місцеві лікарні вже були майже заповнені на 100%.

Нещодавно окупаційна влада вирішила на три тижні закрити школи.

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