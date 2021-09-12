Дания полностью выходит из карантина: "Эпидемия под контролем"

В Дании отменяют карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Власти страны говорят, что эпидемия полностью под контролем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Дания стала одной из первых стран Европейского союза, которая ослабила все внутренние ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
"Эпидемия находится под контролем", - сказал министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике.
Власти страны сняли оставшиеся ограничения. От жителей Дании больше не будут требовать доказательства вакцинации, в том числе и для входа в ночные клубы.
Министерство здравоохранения Дании заявило, что широкое распространение вакцины позволило стране отменить меры контроля за пандемией.
Напомним, что президент США Джо Байден готов третий раз вакцинироваться от коронавируса. Это произойдет уже в этом месяце.
Ранее сообщалось, что в Черногории ограничили въезд для туристов. В страну не впустят тех, кто получил только одну дозу вакцины от коронавируса.