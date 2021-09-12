Дания полностью выходит из карантина: "Эпидемия под контролем"

В Дании отменяют карантинные ограничения , связанные с пандемией коронавируса. Власти страны говорят, что эпидемия полностью под контролем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Власти страны сняли оставшиеся ограничения. От жителей Дании больше не будут требовать доказательства вакцинации, в том числе и для входа в ночные клубы.

Дания стала одной из первых стран Европейского союза, которая ослабила все внутренние ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Напомним, что президент США Джо Байден готов третий раз вакцинироваться от коронавируса. Это произойдет уже в этом месяце.

Ранее сообщалось, что в Черногории ограничили въезд для туристов. В страну не впустят тех, кто получил только одну дозу вакцины от коронавируса.