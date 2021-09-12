Данія повністю виходить з карантину: "Епідемія під контролем"

У Данії скасовують карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Влада країни каже, що епідемія повністю під контролем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Данія стала однією з перших країн Європейського Союзу, яка послабила всі внутрішні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.
"Епідемія знаходиться під контролем", - сказав міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хойніке.
Влада країни зняла обмеження, що залишилися. Від жителів Данії більше не вимагатимуть докази вакцинації, в тому числі і для входу в нічні клуби.
Міністерство охорони здоров'я Данії заявило, що широке поширення вакцини дозволило країні скасувати заходи контролю за пандемією.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден готовий втретє вакцинуватися від коронавірусу. Це відбудеться вже цього місяця.
Раніше повідомлялося, що у Чорногорії обмежили в'їзд для туристів. У країну не впустять тих, хто отримав тільки одну дозу вакцини від коронавірусу.