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Дания сократит срок действия COVID-сертификата до семи месяцев

Автор: Ольга Белей

В Дании хотят сократить действие COVID-сертификата с одного года до семи месяцев. Данное решение не будет касаться подростков 15-17 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

"Это означает, что COVID-сертификат будет действовать семь месяцев после последней вакцинации, а не год, как это было до сих пор", - пояснил министр здравоохранения Магнус Хойнике.

Это связано с тем, что иммунитет, приобретенный после прививки со временем, снижается.

Однако есть исключение. Данное правило пока не будет распространяться на детей 15-17 лет, потому что для них еще не предусмотрена программа ревакцинации.

Измененные сроки действия COVID-сертификата о прививках вступят в силу в середине января.

Напомним, правительство Дании вечером 9 декабря анонсировало усиление карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса и нового штамма "Омикрон". Школы закроют, бары и рестораны будут работать до полуночи.

Ранее правительство Норвегии приняло ряд ограничений на период рождественских и новогодних праздников, чтобы уменьшить социальные контакты и предотвратить распространение коронавируса. Новые ограничения вступят в силу в четверг, 9 декабря.

Отметим, правительство Румынии с 8 декабря ослабило COVID-ограничения на период новогодних и рождественских праздников. При этом в стране хотят усилить правила въезда из-за штамма коронавируса "Омикрон".

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