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Данія скоротить термін дії COVID-сертифіката до семи місяців

Автор: Ольга Белей

У Данії хочуть скоротити дію COVID-сертифіката з одного року до семи місяців. Дане рішення не стосуватиметься підлітків 15-17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

"Це означає, що COVID-сертифікат буде діяти сім місяців після останньої вакцинації, а не рік, як це було досі", - пояснив міністр охорони здоров'я Магнус Хойніке.

Це пов'язано з тим, що імунітет, набутий після щеплення з часом, знижується.

Однак є виняток. Дане правило поки не буде поширюватися на дітей 15-17 років, тому що для них ще не передбачена програма ревакцинації.

Змінені терміни дії COVID-сертифіката про щеплення набудуть чинності в середині січня.

Нагадаємо, уряд Данії ввечері 9 грудня анонсував посилення карантинних обмежень через епідемію коронавірусу і нового штаму "Омікрон". Школи закриють, бари і ресторани працюватимуть до півночі.

Раніше уряд Норвегії прийняло ряд обмежень на період різдвяних і новорічних свят, щоб зменшити соціальні контакти і запобігти поширенню коронавірусу. Нові обмеження набудуть чинності в четвер, 9 грудня.

Зазначимо, уряд Румунії з 8 грудня послабило COVID-обмеження на період Новорічних та різдвяних свят. При цьому в країні хочуть посилити правила в'їзду через штам коронавірусу "Омікрон".

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