UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Надо ли декларировать "ковидную тысячу": ответ НАПК

Автор: Мария Кучерявец

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) ответили, нужно ли декларировать "ковидную тысячу", которую выплачивают украинцам за прохождение полного курса вакцинации от COVID. По информации ведомства, этого делать не надо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В НАЗК объясняют, что социальные выплаты считаются доходом и отражаются в декларации только в случае их монетизации.

Однако, поскольку средства, полученные в рамках Программы "еПоддержка", будут предоставляться исключительно в безналичной форме, будут зачисляться на специальный счет, не будут подлежать налогообложению, а в случае неиспользования (использования не в полном объеме) в течение определенного срока будут возвращаться к госбюджету - они не является доходом для целей декларирования.

Напомним, в Украине сегодня еще один банк присоединился к программе выплат 1 тысячи гривен "еПоддержка"" за вакцинацию от коронавируса.

Добавим, выплата тысячи гривен вакцинированным в рамках программы "еПоддержка" продолжится в следующем году. Деньги уже получили более 5,8 млн украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Декларации о доходахВакцинаДия