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Чи треба декларувати "ковідну тисячу": відповідь НАЗК

Автор: Марія Кучерявець

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) відповіли, чи потрібно декларувати "ковідну тисячу", яку виплачують українцям за проходження повного курсу вакцинації від COVID. За інформацією відомства, цього робити не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

У НАЗК пояснюють, що соціальні виплати вважаються доходом і відображаються в декларації лише в разі їх монетизації.

Однак, оскільки кошти, отримані в рамках Програми "єПідтримка", будуть надаватись виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на спеціальний рахунок, не підлягатимуть оподаткуванню, а в разі невикористання (використання не в повному обсязі) протягом визначеного строку повертатимуться до держбюджету - вони не є доходом для цілей декларування.

Нагадаємо, в Україні сьогодні ще один банк приєднався до програми виплат 1 тисячі гривень "єПідтримка" за вакцинацію від коронавірусу.

Додамо, виплата тисячі гривень вакцинованим в рамках програми "єПідтримка" продовжиться наступного року. Гроші вже отримали понад 5,8 млн українців.

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